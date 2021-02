LECCO – Si ferma a nove la striscia di vittorie consecutive del Lecco calcio a 5 nel girone A di Serie B. I blucelesti di mister Pablo Parrilla sono stati sconfitti per 6-4 sul campo del Val D’Lans, nella gara valida per l’ottava giornata di ritorno.

Una sconfitta condizionata dalle due espulsioni patite dai lecchesi: Mentasti nel primo tempo e Castillo nel secondo. Il Lecco resta così a -2 dalla capolista Leon, mancando il sorpasso in vetta.

La gara si mette subito in salita, con il vantaggio piemontese firmato da Perino dopo pochi secondi. Il Lecco si riorganizza e al 5′ è Joao a firmare il momentaneo 1-1. Passano due minuti e Mentasti si vede sventolare il secondo giallo della sua partita, ma i blucelesti sono bravi a tenere il risultato di parità nei minuti in inferiorità numerica. Il Val D’Lans passa però nuovamente in vantaggio al 14′ con El Hajjam, chiudendo il primo tempo sul 3-1 grazie ad Airola.

Nella ripresa il Lecco prova a raddrizzare le sorti del match e sembra riuscirci al 3′, quando Castillo dalla destra accorcia le distanze. Neanche il tempo di festeggiare che lo stesso bomber argentino riceve la sua seconda ammonizione, raggiungendo Mentasti negli spogliatoi. I padroni di casa sfruttano l’uomo in più e tornano a +2 con il 4-2 di Perino. Il Lecco spinge e costringe Gioanetti agli straordinari, subendo però il 5-2 di Siviero in contropiede all’11’. Parrilla schiera Hartingh come portiere di movimento e la gara si trasforma in un assedio alla porta piemontese. Al 13′ Hartingh centra il palo e due minuti dopo Iacobuzio insacca il 5-3 dalla sinistra.

Al 16′ doppia occasione per Scarpetta, sempre dalla destra. Prima Gioanetti si salva con il petto, poi la palla termina a lato di poco. Subito dopo Ozeas manca il tap-in vincente su una respinta di Gioanetti a due passi dalla porta. Il numero 1 dal Val D’Lans si salva poi su Joao e Scarpetta, mentre al 18′ una palla persa dal Lecco consente ad Airola di insaccare a porta vuota il 6-3 con un rasoterra che si spegne lentamente in fondo alla rete.

Nonostante il risultato ormai compromesso, il Lecco chiude in avanti. Ancora Scarpetta va vicino al gol, poi a pochi secondi dal termine è Ozeas a fissare il 6-4 finale.

“Una sconfitta che sicuramente non ci voleva, ma ora è già tempo di voltare pagina per preparare al meglio la sfida di sabato pomeriggio al Palataurus contro l’Orange Asti” spiegano i membri della squadra bluceleste.