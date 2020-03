LECCO – Il Lecco Calcio a 5 saluta i suoi giocatori brasiliani. Diego Scarpetta e i fratelli Orlandi, Vinicius e Leonardo, tornano infatti in patria. La società bluceleste, garantendo ai ragazzi il massimo supporto in un momento difficile per tutta l’Italia, non si è opposta alla loro decisione di ricongiungersi con i propri familiari nella terra di origine.

Per Diego Scarpetta si tratterà sicuramente di un arrivederci, infatti è già stato trovato l’accordo per proseguire la sua carriera in bluceleste anche nella prossima stagione. Un passo importante la conferma di uno dei migliori giocatori dell’intero girone A di Serie B, a dimostrazione di come tutto lo staff dirigenziale non si sia fermato nonostante lo stop, ma stia già pensando a come riportare la prima squadra ai vertici del campionato.

“Sono stati giorni difficile e non è stato facile neanche trovare un biglietto per andare in Brasile. Se tutto va bene partiremo domani – racconta Diego – È giusto che il campionato si sia fermato perché la salute viene sempre prima di tutto. Devo ringraziare tutta la società Lecco per aver dimostrato grande fiducia in me e anche i compagni e il mister con cui ho condiviso questi ultimi due mesi dopo essere tornato a Lecco. L’anno prossimo sarò ancora qui e voglio vincere il campionato di Serie B. Sono sicuro che la società farà una squadra forte per poi combattere lassù in classifica. Forza Lecco e Forza Italia!”