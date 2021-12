LECCO – Gradito ritorno in casa Lecco Calcio a 5. Massimo Mentasti, classe 2002, torna infatti a vestire la maglia bluceleste. Protagonista nella passata stagione, sia nella promozione in A2 della prima squadra, che della vittoria del titolo regionale della formazione Under 19, Massimo aveva poi salutato Lecco per andare a giocare nella massima serie con i colori del Todis Lido di Ostia.

“Giocare in Serie A è stata una bellissima esperienza ma lo spazio per me era poco, così ho deciso di cambiare squadra perché essendo giovane è giusto mettermi alla prova per crescere”. E da qui la scelta di tornare a Lecco: “Avevo diverse possibilità ma Lecco è stata la prima scelta. So come si lavora qui e c’è la stessa professionalità della Serie A”.

Per Massimo una sorta di ritorno a casa: “Sì, conosco l’ambiente, il mister, tanti compagni e l’anno scorso mi ero trovato benissimo. I nuovi ragazzi arrivati in estate hanno grandi qualità e sono sicuro che sarà un’altra stagione ricca di soddisfazioni”.

Nel contempo, il Lecco saluta Lorenzo Riccardi, pronto a iniziare ufficialmente una nuova avventura con la maglia della Domus Bresso, capolista del girone A di Serie B. Classe 2001, cresciuto nel settore giovanile bluceleste, Lorenzo si trasferisce alla società milanese in prestito secco. Un cambio di maglia deciso di comune accordo tra società e giocatore per consentirgli di giocare con maggior continuità e tornare poi a Lecco nella prossima stagione.