LECCO – Tornano a unirsi le strade del Lecco Calcio a 5 e di Joao Victor de Barros Freire. Dopo aver vinto lo scorso campionato di Serie B in maglia bluceleste ed essere rientrato al Meta Catania per fine prestito, il forte italo-brasiliano classe 2001 torna agli ordini di mister Pablo Parrilla in vista del prossimo campionato di Serie A2.

“Lecco è la mia casa. Il mister e tutto il staff credono nel mio lavoro e questo è molto importante per me” spiega Joao. Per lui e per il Lecco una nuova avventura in A2, categoria in cui Joao giocherà per la prima volta: “Mi sento pronto per questa nuova sfida. Sarà un campionato molto difficile e molto competitivo ma saremo preparati per lottare fino alla fine per la vittoria in tutte le partite. Il nostro obiettivo sarà difendere e onorare i colori blucelesti con tutte le nostre forze”.

A Lecco Joao ritroverà qualche compagno di avventura della scorsa stagione e qualche volto nuovo: “Sono molto felice di poter ritrovare i miei fratelli dell’anno scorso e non vedo l’ora di conoscere i nuovi compagni. Sono sicuro che saremo un squadra competitiva e una famiglia dentro e fuori dal campo”.