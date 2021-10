ROGENO – Terza giornata di campionato e seconda gara interna consecutiva per il Lecco di mister Pablo Parrilla. Sabato al PalaRogeno, fischio di inizio alle 15, i blucelesti sfidano il Mantova in un vero e proprio big match del girone A di Serie A2.

Entrambe le squadre stazionano infatti in vetta alla classifica a quota 6 punti, in compagnia di Saints Pagnano e Hellas Verona. Il Lecco, insieme ai Saints, può vantare il miglior attacco del girone con la bellezza di 14 reti segnate in due partite, mentre i mantovani ne hanno segnate 9 nei due successi contro Alto Vicentino e 360GG. Per quanto riguarda le reti subite, 6 quelle blucelesti e 4 per i biancorossi. Numeri che raccontano l’ottimo avvio di due squadre che l’anno scorso militavano in un’altra categoria, essendo il Lecco una neopromossa e il Mantova reduce dalla retrocessione dalla massima serie.

Lecco e Mantova si sono inoltre già affrontate in questa stagione durante il precampionato. Una gara vinta dai biancorossi per 4-3 e che è stata di fatto la prima del Lecco versione 2021/22. “Quella partita è stata un test di inizio stagione e mi aspetto una sfida sicuramente più dura – spiega Joao, punto di forza del Lecco anche in questa stagione -. Sarà una sfida difficile perché loro hanno giocatori molto forti, a partire da Titon e Fabinho che han giocato anche in Serie A, ma noi dobbiamo pensare a fare la nostra partita”.

Da segnalare infine l’approdo in bluceleste di Simone Cavalli, laterale classe 2002 proveniente dalla Meta Catania di Serie A. Cavalli, laterale dotato di grande tecnica e velocità, nel giro della nazionale Under 19, non sarà disponibile per la sfida contro il Mantova e nella giornata di oggi ha iniziato la sua nuova avventura a Lecco.