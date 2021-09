MANTOVA – Prima amichevole precampionato per il Lecco, di scena sul campo del Mantova, prossimo avversario nel campionato di Serie A2. I blucelesti di mister Pablo Parrilla tornano a casa sconfitti per 4-3, ma con ottime indicazioni e con la consapevolezza di non aver affatto demeritato contro una delle candidate alla promozione in Serie A.

Il Lecco parte forte e trova per primo la via del gol con Picallo. Capitan Hartingh firma lo 0-2 su calcio di punizione, ma, nell’ultimo minuto della prima frazione di gioco, i padroni di casa accorciano le distanze con Titon. Ad inizio ripresa è lo stesso laterale classe ’91 a siglare il pareggio mantovano, con Fabinho a portare avanti i biancorossi sul 3-2.

Mister Parrilla dà spazio a tutti i ragazzi in panchina, compresi i giovanissimi Matias Parrilla, Foti e De Donato che non sfigurano al cospetto di avversari ben più esperti. A riportare la gara in parità ci pensa Scarpetta, poi al 17′ Pagnussat sigla la rete del definitivo 4-3 a favore del Mantova.

Il Lecco finisce ko, ma esce a testa alta dal primo test amichevole, soprattutto considerando il valore dell’avversario. Sabato prossimo a Rogeno nuova amichevole contro l’Orange Asti di Serie B.