LECCO – Trasferta veneta per il Lecco nella 4ª giornata di andata del girone A di Serie A2. Sabato pomeriggio i blucelesti di mister Pablo Parrilla saranno di scena a Montebelluna, in provincia di Treviso, sul campo dell’Atletico Nervesa. Fischio di inizio alle 18 e sfida impegnativa per capitan Hartingh e compagni.

I padroni di casa, considerati alla vigilia del campionato come una delle pretendenti ai piani alti della classifica, hanno incontrato qualche difficoltà in questo avvio di stagione e nelle prime tre giornate il bottino è di 4 punti, 2 in meno del Lecco. Formazione comunque in crescita quella del tecnico Gianluca Asquini, arrivato in estate a sostituire Franco Brusaferri. Dopo l’amaro esordio a Merate contro i Saints Pagnano, chiuso con la pesante sconfitta per 8-0, i veneti hanno vinto al debutto casalingo per 5-4 contro il Monastir Kosmoto, andando poi sabato scorso a pareggiare 1-1 sul temibile campo del Milano.

Bilancio quindi di 6 gol fatti e 13 incassati, con Yousef Ait Cheikh attuale bomber della squadra grazie ai suoi 3 gol, seguito con una rete a testa da Marco Caverzan, Besnik Rexhepaj ed Erik Bellomo. Tra i blucelesti da segnalare la prima convocazione per il portiere Mark Norbert Solosi, mentre il suo collega Gabriele Casetta sarà assente per squalifica dopo l’espulsione rimediata sabato contro il Mantova.

Uno sguardo infine ai direttore di gara del match. A fischiare saranno Mirco Rossini della sezione arbitrale di Firenze e Adriano Sodano di Bologna. Al cronometro Riccardo Turini di Pontedera.