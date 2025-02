CALCIO A 5: LECCO SCONFITTO 5-2 A CESENA

CESENA – Un Lecco incerottato viene sconfitto 5-2 sul campo del Cesena nella 5ª giornata di ritorno del girone A di Serie A2 Élite di calcio a 5. Con capitan Hartingh ed Enzo Moratelli ai box, Mattaboni e Panzeri reduci da una settimana condizionata dai problemi fisici, contro il Cesena i blucelesti fanno quello che possono, ma finiscono con il pagare a caro prezzo alcune disattenzioni e la serata di grazia di un Gardelli assoluto trascinatore dei padroni di casa.

Il Lecco parte in avanti e si rende pericoloso con Pires e De Donato. Risposta locale con Gardelli, al tiro due volte trovando Di Tomaso attento nella respinta. Al 6′ Cesena vicino al vantaggio con Gardelli e Zandoli nella stessa azione, ma Di Tomaso prima e Mattaboni poi, si oppongono. Passa 1′ e Tortorella ci prova da fuori, palla sul palo e Guina è pronto a ribadire in rete per il vantaggio bluceleste. Immediato il pareggio cesenate con Dentini, su un pallone perso al limite dell’area dallo stesso Guina. Gardelli ci prova due volte senza fortuna, poi è Pritoni a calciare a lato in diagonale al 10′. Passa 1′ e Di Tomaso respinge la conclusione dalla sinistra di Gardelli. Al 12′ brutta palla persa da Panzeri in zona difensiva sulla sinistra e Jamicic serve al centro Gardelli che ribalta il risultato. Guina spreca il pallone del possibile pareggio a tu per tu con il portiere, sulla destra, al 16′, poi Gardelli dal limite trova la deviazione di Di Tomaso in angolo. Lecco pericoloso con Pires al 19′, ribattuto, e Guina anticipato prima di poter ribadire in rete.

Nella ripresa è il Cesena a partire in avanti, ma è il Lecco a sfiorare il gol con Mattaboni che, in scivolata, non arriva per un soffio sul diagonale di Pires dalla destra. Al 4′ diagonale di Pieri centrale, poi Montalti si distende bene su quello di Rocha dalla destra. Al 7′ tentativo di Mattaboni e Montalti alza in corner, poi, dalla stessa posizione sulla destra, Rocha calcia addosso al portiere di casa. Il Lecco spinge e trova il pareggio al 9′ con Pires, a segno al volo davanti alla porta su corner dalla destra di Guina. Il Cesena torna avanti al 12′ con Gardelli su azione d’angolo e 1′ dopo lo stesso numero 11 sfrutta una respinta corta di Di Tomaso per portare i suoi a +2. Mister Moratelli schiera subito Pires portiere di movimento e Arengi non trova il gol a due passi dalla porta, mentre il solito Gardelli, al 16′, insacca dalla distanza a porta vuota il 5-2 che chiude la partita.

CESENA-LECCO 5-2

CESENA: Montalti, Pieri, Dentini (1), Gardelli (4), Zandoli; Pasolini, Nardino, Traversari, Butturini, Lucchese, Pritoni, Jamicic. All. Osimani.

LECCO: Di Tomaso, Guina (1), De Donato, Pires (1), Tortorella; Pulcini, Arengi, E.Moratelli, Rocha, Panzeri, Mattaboni. All. M.Moratelli.

Arbitri: Parretti di Prato ed Elia di Pisa.