LECCO – Grande soddisfazione in casa Lecco Calcio a 5 per la convocazione di Massimo Mentasti nella nazionale italiana Under 19. Il giovane bluceleste, classe 2002, è stato scelto del commissario tecnico Massimiliano Bellarte per prendere parte al raduno in programma a Novarello, da lunedì prossimo 14 febbraio, sino al venerdì successivo. Nei suoi giorni in azzurro, Massimo parteciperà anche a un doppio test amichevole organizzato contro i coetanei della Slovacchia.

“Sono molto contento – commenta Massimo -, sinceramente non me l’aspettavo e non ci pensavo nemmeno perché ero concentrato a fare bene con il Lecco ed è chiaramente una soddisfazione enorme”. Si rinnova così il binomio tra la società bluceleste e le nazionali azzurre giovanili, a riprova dell’ottimo lavoro svolto a livello giovanile dal sodalizio lecchese. Ricordiamo infatti che nel recente passato altri quattro ragazzi avevano indossato la maglia dell’Italia, Under 21 prima e Under 19. Stiamo parlando di Mauro Castagna (arrivando a debuttare anche in quella maggiore), Yuri Di Gregorio e dei due portieri Andrea Alborghetti e due anni fa Nicolas Di Tomaso.

Ora tocca a Massimo proseguire in questa prestigiosa tradizione. Arrivato nell’agosto 2020 a Lecco, Mentasti è stato protagonista della vittoria del campionato di Serie B della scorsa stagione, diventando uno dei punti fermi anche della formazione bluceleste Under 19 protagonista nel Campionato Nazionale di categoria. Passato in estate al Todis Lido di Ostia, dove ha potuto mettersi in mostra nella massima serie, è tornato a dar man forte al Lecco di mister Parrilla con l’intento di proseguire al meglio il suo percorso sportivo in un ambiente che si conferma ancora una volta ottimale per la crescita dei giovani talenti del futsal italiano.