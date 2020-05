LECCO – L’Asd Lecco Calcio a 5 comunica che mister Gil Marques non è più l’allenatore della prima squadra bluceleste di Serie B e della formazione Under 19 Nazionale. Una decisione sofferta, presa di comune accordo tra le due parti, che pone così fine alla seconda avventura a Lecco del tecnico brasiliano, classe 1968 naturalizzato portoghese.

Marques, dopo aver conquistato tre storiche salvezze in Serie A2 con il Lecco nel triennio compreso tra il 2013 ed il 2015, era stato richiamato nel febbraio 2019 per sostituire l’allenatore-giocatore Esteban Arellano, portando a termine la scorsa stagione in Serie B con un quarto posto che era valso l’accesso ai playoff, poi persi contro l’Elledi Carmagnola. Confermato sulla panchina bluceleste anche per la stagione appena ufficialmente conclusa, le gioie maggiori sono arrivate negli ultimi mesi soprattutto con la formazione Under 19, portata ai playoff nazionali di categoria, poi non disputati a causa della nota emergenza sanitaria.

Ora le strade di Marques e del Lecco si dividono nuovamente. La società ringrazia l’allenatore per l’impegno profuso e la professionalità dimostrata, augurandogli un futuro ricco di soddisfazioni sia a livello personale che sportivo.