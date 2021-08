LECCO – La nuova scommessa del Lecco Calcio a 5 si chiama Antonio De Donato. Classe 2002, nativo di Polignano a Mare, Antonio è un nuovo giocatore bluceleste, pronto a dar man forte a mister Pablo Parrilla sia in prima squadra che con l’Under 19. Ed è proprio al tecnico argentino che si deve l’approdo di De Donato al Lecco, come racconta il neo bluceleste: “Pochi giorni fa il mister era in vacanza in Puglia e tramite un amico comune mi ha visto giocare in una partita. Gli sono piaciuto e mi ha proposto di venire al Lecco, cosa che ho accettato subito”.

Per Antonio si tratta di una vera e propria svolta, avendo finora giocato a 11: “Gioco a calcio da quando avevo 5 anni. Ho iniziato all’Ape di Polignano e poi sono passato alla Polimnia, all’Esperia di Monopoli e due anni fa ho esordito in prima squadra alla Polimnia in Prima categoria, segnando 9 reti in 10 partite. Mi piace giocare sulla trequarti e come esterno, sia destro che sinistro”.

Con la Polimnia festeggia il ripescaggio in Promozione, ma l’anno scorso la stagione non è di fatto mai iniziata veramente a causa della pandemia. Ora il passaggio al futsal: “Mi è sempre piaciuto giocare a 5 e credevo che prima o poi avrei fatto questo passaggio. Il problema più grande sarà imparare i movimenti, che sono ovviamente diversi rispetto a 11, ma non vedo l’ora di iniziare”.

Antonio saluta quindi la sua terra: “Sarà un’esperienza molto importante per me, lontano da famiglia e amici. Oltre al calcio mi dedicherò allo studio, infatti sono all’ultimo anno di scuola alberghiera. Quella che mi hanno offerto il mister e il Lecco è una grande opportunità e darò il massimo per non deludere la loro fiducia”.