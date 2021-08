ROGENO – Nuova stagione al via per il Lecco Calcio a 5. Giovedì pomeriggio, al Palarogeno, il primo allenamento in vista del prossimo campionato di Serie A2 con la rosa bluceleste pronta a radunarsi agli ordini di mister Pablo Parrilla e del preparatore atletico Dario Valsecchi.

“Abbiamo predisposto una tabella per arrivare al top della condizione all’inizio del campionato – svela il tecnico argentino – Cercheremo di lavorare su tutto, sia dal punto di vista tattico sui nostri sistemi difensivi e offensivi, che dal punto di vista fisico”. Una preparazione impegnativa, appositamente studiata per ottenere i migliori risultati possibili fin da subito. Otto allenamenti settimanali di tre ore ciascuno, più intenso lavoro in palestra durante le prime tre settimane.

Una volta raggiunto un buon livello di condizione, spazio anche ai primi test precampionato. Sabato 18 settembre importante trasferta a Mantova contro i biancorossi di casa, compagine retrocessa dalla Serie A alla A2 e prossima avversaria dei blucelesti anche in campionato. Un test probante, che potrà dare utili indicazioni sul livello del nuovo Lecco. Sette giorni più tardi a Rogeno arriveranno invece gli amici dell’Orange Asti, pronti a recitare un ruolo da protagonisti nel prossimo campionato di Serie B.