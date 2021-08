LECCO – La Divisione Calcio a 5 ha ufficializzato i gironi dei campionati nazionali 2021/22, compreso quello di Serie A2 che vedrà ai nastri di partenza il Lecco di mister Pablo Parrilla. I blucelesti sono stati inseriti nel girone A a 14 squadre, composto da quattro lombarde, altrettante sarde e venete, più una piemontese e una valdostana.

Un girone sicuramente impegnativo, considerando non solo il valore delle avversarie da sfidare sul campo, ma anche i tanti chilometri da affrontare per le trasferte, con le quattro in Sardegna che come di consueto avvolte da un fascino tutto speciale.

In attesa di scoprire anche il calendario del girone A, questo l’elenco completo delle squadre partecipanti: Aosta 511, Elledi Fossano, Lecco, Milano, Mantova, Saints Pagnano, Hellas Verona, Arzignano, Atletico Nervesa, Città di Sestu, 360GG Cagliari, Leonardo, Monastir Kosmoto.