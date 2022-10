LECCO – Con un netto 7-0 il Lecco batte il Villorba nella gara casalinga di oggi pomeriggio valida per la 4^ giornata di andata del girone A di Serie A2. Blucelesti che volano così al secondo posto in classifica a un solo punto dalla capolista Leonardo. Tra le note liete di giornata c’è sicuramente l’esordio in A2 di tre ragazzi della formazione Under 19, vale a dire Manuel Mareska, Manuel Balocchi e Christian Cotrufo, con quest’ultimo autore dell’ultima rete del match.

La gara si mette subito sui giusti binari per i blucelesti, a segno dopo 35″ con Yamoul su corner di capitan Hartingh. Al 3′ Sanchez spreca una palla d’oro dello stesso Hartingh, ma si fa perdonare al 5′ firmando il 2-0 dopo un triangolo con Ferri. Lecco padrone del campo e al 6′ arriva anche il 3-0 di Tortorella con un rasoterra da fuori. Il Villorba non riesce a pungere e il Lecco controlla il gioco, trovando nel finale di primo tempo il quarto gol con Tortorella, ben imbeccato da Espindola.

La ripresa inizia nuovamente nel segno bluceleste con il palo esterno di Yamoul dalla sinistra, poi Ferri e Mattaboni sfiorano la quinta rete impegnando il portiere ospite Venier. All’11’ il Villorba schiera il portiere di movimento, il Lecco ne approfitta e allunga infilando nella porta sguarnita i palloni calciati da Ferri e Di Tomaso.

Nel finale spazio ai gioielli del settore giovanile, con Cotrufo, classe 2005, che si toglie lo sfizio di chiudere i conti su assist di Sanchez.

Finisce 7-0 e di motivi per fare festa ce ne sono davvero tanti.