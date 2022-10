CARAMAGNA PIEMONTE (CN) – Prestazione sottotono per il Lecco a Caramagna Piemonte. Nella seconda giornata del girone A di Serie A2, i blucelesti di mister Pablo Parrilla vengono battuti per 6-2 dagli ormai storici rivali dell’Elledi, restando così fermi a quota 3 punti in classifica.

Chiuso il primo tempo sotto 3-1, il Lecco non è mai riuscito a raggiungere i gialloblù, subendo nel finale di partita due reti che hanno reso il passivo fin troppo pesante.

La cronaca del match si apre con il vantaggio piemontese firmato al 2′ da Sandri dopo un primo salvataggio di Di Tomaso. Al 5′ potente punizione da posizione centrale di capitan Hartingh che, forse complice una deviazione di Espindola, si infila in porta per il momentaneo 1-1. La gioia dura meno di 4′, a causa del nuovo vantaggio locale firmato da Costamanha, anche in questo caso su calcio da fermo. Mattaboni e Sanchez sfiorano il pari, ma al 19′ Tato insacca il 3-1 che manda le squadre al riposo.

La ripresa vede Ferri per il Lecco e Tato per l’Elledi vicini al gol, poi al 7′ Yamoul controlla bene un pallone servitogli da Espindola e segna il 3-2. Come successo nel primo tempo, il Lecco arriva a metà frazione con gli avversari già al 5° fallo, ma in entrambi i casi i blucelesti non riescono nei restanti 10′ a farsi fischiare il 6° che varrebbe un tiro libero. Il match rimane aperto sino al 16′, quando Vincenti riporta i suoi a +2. Parrilla prova Espindola come portiere di movimento, ma su un pallone perso è Rengifo a chiudere i conti dalla distanza. Nel finale gran giocata di Sandri e rete del definitivo 6-2.

Ora si prepara la sfida di sabato prossimo, nuovamente in trasferta, sul campo del Pordenone.