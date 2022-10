PORDENONE – Il Lecco dimentica l’Elledi e torna a vincere imponendosi 1-0 sul campo del Pordenone. La gara, valida per la terza giornata di andata del girone A di Serie A2, ha visto i blucelesti di mister Pablo Parrilla avere la meglio su un avversario tosto, capace di resistere agli attacchi avversari e pungere in avanti tenendo aperta la contesa sino alla fine.

A decidere il match è la prima rete in bluceleste di Joao Tortorella, brasiliano classe 2002 al suo esordio stagionale in gare ufficiali.

Il primo tempo è sostanzialmente equilibrato e non a caso si chiude in parità senza che nessuna delle due squadre riesca a trovare il gol. Ad andarci più vicino di tutti è proprio Tortorella, con un doppio palo al 3′ che grida vendetta. Di Tomaso è attento in un paio di sortite avversarie, poi al 15′ capitan Hartingh si fa respingere un tiro libero e si rientra negli spogliatoi sullo 0-0.

La ripresa inizia con la perla di Tortorella, bravo a battere Vascello con un preciso tiro al volo. Al 7′ il Pordenone perde Della Bianca per espulsione, ma il Lecco non sfrutta i 2′ in superiorità numerica per raddoppiare e deve così soffrire sino alla fine, complice anche il quinto fallo di squadra a cui, fortunatamente, non fa però seguito il sesto.

Il Pordenone prova anche la carta del portiere di movimento, ma la partita finisce 1-0 per il Lecco, che sabato prossimo riabbraccerà il proprio pubblico al Palataurus ospitando il Villorba.