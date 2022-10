SCHIO (VI) – Il Lecco torna da Schio con solo un punto in tasca. Nella quinta giornata di andata del girone A di Serie A2, i blucelesti di mister Pablo Parrilla impattano 3-3 sul campo del fanalino di coda AltoVicentino, riacciuffando i padroni di casa solo a 48″ dalla fine e dopo numerosi salvataggi da parte del portiere avversario Massafra.

Parte male il Lecco, concedendo a Juanfran la rete dell’1-0′ al 3′ da centro area. Sanchez e Mattaboni vanno pericolosamente al tiro, poi è proprio il classe 2002 a firmare l’1-1 dopo un primo salvataggio di Massafra. A spingere è il Lecco, ma il portiere di casa, capitano quest’oggi, è insuperabile e si va al riposo sull’1-1.

La ripresa inizia nel migliore dei modi, con Espindola che calcia in rete un pallone servitogli da Hartingh ribaltando il risultato. Trovato il vantaggio, il Lecco sfiora il tris con Ferri e Mattaboni, ma viene punito dalla punizione di Pereira. Yamoul e Tortorella impegnano Massafra, Hartingh sfiora due volte il palo e al 15′ una ingenuità di Sanchez regala un tiro libero all’esperto Assad che insacca il 3-2. Parrilla prova il portiere di movimento e a 48″ dal termine è Yamoul a mandare il match in archivio sul 3-3.

Mercoledì sera si torna in campo per sfidare il Milano nella gara unica valevole per i sedicesimi di finale della Coppa della Divisione.