PORTO TORRES (SS) – Il Lecco si impone a Porto Torres contro il fanalino di coda Ossi per 0-12 e compie un altro importante passo avanti verso la promozione in A2.

Nella gara valida per la 12^ giornata di ritorno del girone A di Serie B, i blucelesti di mister Parrilla indirizzano fin da subito il match sui binari favorevoli, dimostrando grande mentalità vincente nel non sottovalutare un impegno che sulla carta si presentava a abbastanza agevole sin dalla vigilia.

Il risultato si sblocca al 1′ con Gallinica, bravo a finalizzare uno schema su calcio d’angolo portando in vantaggio gli ospiti. Scarpetta subito dopo insacca lo 0-2 e il successivo gol di Hartingh spegne ben presto le velleità dei padroni di casa. Il primo tempo si chiude con il Lecco avanti 0-10 e il Lecco assoluto padrone del campo. Da segnalare comunque un paio di interventi di Di Tomaso, bravo a mantenere imbattuta la propria porta.

Nella ripresa il Lecco trova la via del gol altre due occasioni, chiudendo così l’incontro sullo 0-12. Nel tabellino marcatori troviamo le doppiette di Gallinica, Scarpetta, Hartingh, Mentasti e Castillo, alle quali si aggiungono le marcature singole di Ozeas e Riccardi.

Prova di maturità superata a pieni voti per il Lecco, che giovedì pomeriggio, alle ore 14, tornerà di nuovo in campo al Palarogeno per sfidare nuovamente l’Ossi. Gara dal duplice valore: vincendo il Lecco non solo avvicinerebbe ulteriormente la vittoria del campionato, ma si assicurerebbe anche l’accesso alla Final Eight di Coppa Italia, in programma a Porto San Giorgio, nelle Marche, da venerdì 30 aprile a domenica 2 maggio.