ROGENO – Si chiude con una sconfitta per 3-6 il cammino del Lecco nei playoff scudetto del campionato Under 19. Al Palarogeno è ancora una volta l’Orange Asti a fare festa, assicurandosi il passaggio agli ottavi di finale. Chiuso il primo tempo sotto 3-1, i blucelesti sono tornati in partita nella ripresa, subendo l’allungo ospite solo nel finale.

LA CRONACA

Il match parte all’insegna dell’equilibrio, ma a metà del primo tempo i piemontesi trovano per tre volte la via del gol portandosi in vantaggio grazie alla doppietta di Rivella e al gol di Del Bianco. Bianco sigla la rete dell’1-3 che tiene accese le speranze in vista della ripresa.

La seconda frazione di gioco si apre però con la quarta marcatura dell’Orange. Il Lecco di mister Parrilla non demorde e torna in partita sul 3-4 grazie ai gol di Ferraro e Mentasti su rigore, con l’Orange che nell’occasione deve rinunciare a capitan Rivella, espulso, ma Lecco che, trasformando il rigore, non gioca praticamente mai in superiorità numerica. Per raddrizzare l’incontro Parrilla prova la carta del portiere di movimento, ma a segnare sono ancora gli ospiti, due volte, fissando il 3-6 finale.