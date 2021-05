LECCO – Il Lecco del Calcio a 5 batte il Modena Cavezzo 3-1 e vola alle semifinali della Final Eight di Coppa Italia. Davanti al ct della nazionale azzurra Massimiliano Bellarte, i ragazzi di mister Pablo Parrilla hanno sfoderato l’ennesima prestazione maiuscola di questa stagione, rimontando l’iniziale vantaggio avversario e chiudendo il match nel finale quando i modenesi hanno schierato il portiere di movimento.

LA CRONACA

Le due squadre si affrontano ad armi pari, ma i primi a trovare il gol sono i gialloblu, sfruttando al 4′ una rimessa laterale dalla destra con palla a Barbieri che da fuori area fulmina Di Tomaso. Il Lecco risponde con Castillo che non inquadra la porta, mentre al 12′ Di Tomaso in uscita è efficace su Amarante. I blucelesti sono bravi a far girare palla e a costringere gli avversari a commettere il 5° fallo che vale il bonus. Bonus pienamente sfruttato al 15′, quando Di Carlo stende Ozeas sulla destra. Gallinica è imperturbabile dal dischetto e insacca l’1-1.

Chiuso il primo tempo in parità, la gara si decide nella ripresa. Il Lecco si porta in vantaggio all’8′: Ozeas controlla bene un rilancio con le mani di Di Tomaso, con la coda dell’occhio vede alle sue spalle arrivare Hartingh sulla destra, assist di suola e bel tiro a giro del numero 11 bluceleste che si insacca per il sorpasso. Sulle ali dell’entusiasmo Hartingh sfiora subito il tris costringendo Latino alla deviazione in angolo. Il Modena nel finale prova la carta del portiere di movimento e si riversa nella metà campo bluceleste, ma per poco è ancora Hartingh ad andare a segno in contropiede, centrando però il palo. Al 17′ capitan Iacobuzio recupera un pallone nella propria area e calcia verso la porta sguarnita infilando il 3-1 che regala la semifinale al Lecco.