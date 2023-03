LECCO – Quante emozioni nel derby lecchese dell’11^ giornata di ritorno del girone A di Serie A2 andato in scena sabato pomeriggio al Palataurus.

Il Lecco di mister Parrilla batte 4-3 i Saints Pagnano e si portano a un passo dalla matematica certezza di disputare i playoff e, soprattutto, di giocare nella nuova A2 Elite nella prossima stagione. Chiuso il primo tempo avanti 2-0, nella ripresa i blucelesti si sono portati a +4 sugli avversari, contenendo il loro tentativo di rimonta nel finale.

Spettacolo in campo e sugli spalti, con la splendida coreografia preparata dai tifosi di casa (in copertina). Il match entra subito nel vivo e nella prima frazione di gioco è il Lecco a dominare. Al 3′ Cardaba mette in angolo su Ferri e subito dopo Pedro Espindola si vede annullare un gran gol da fuori per un fallo al limite dell’area di un compagno.

Il protagonista della sfida è Cardaba, che nega il vantaggio a Yamoul al 4′, a Cannella e Mentasti al 7′ e a Mattaboni al 13′. Il forcing bluceleste viene premiato al 15′ dalla giocata di Ferri, che avanza centralmente e pesca Yamoul sulla sinistra per il vantaggio locale. I Saints si fanno vedere al 18′ con un diagonale a lato di Schusterman dopo uno scambio con Caruso, ma a 23″ dall’intervallo Cardaba respinge un tiro di Espindola e Mentasti da due passi firma il 2-0 di metà gara.

La ripresa si apre con un contropiede di Cannella sventato da Cardaba, poi Caruso viene ammonito per la seconda volta e sfruttando l’uomo in più il Lecco va di nuovo a segno con Mattaboni dalla destra al 3′. Tornati in parità numerica, i Saints di mister Lemma schierano Milani portiere di movimento, ma vengono puniti da Espindola, a segno praticamente dalla linea di fondo campo a porta vuota. La quarta rete bluceleste non spegne l’ardore degli ospiti, che al 10′ e al 12′ trovano il gol con Caglio. Cardaba compie due autentici miracoli su Cannella e Mattaboni, poi al 16′ Milani insacca il 4-3 dalla destra.

Il finale è palpitante, nessuna delle due squadre segna più e il Lecco può brindare alla vittoria.