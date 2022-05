CARAMAGNA PIEMONTE (CN) – Il Lecco scrive una nuova splendida pagina della sua storia conquistando per la prima volta i playoff di Serie A2. I blucelesti di mister Pablo Parrilla, nell’ultima giornata del girone A di Serie A2, hanno espugnato per 3-2 il campo dell’Elledi Fossano, assicurandosi il quinto posto finale. Un piazzamento che vale l’approdo agli spareggi promozione, che vedranno il Lecco di scena sabato prossimo sul campo del Mantova. Festa grande alla sirena finale della gara del PalaSport di Caramagna Piemonte e playoff che rappresentano il giusto premio per una stagione straordinaria da parte dei blucelesti.

Prime fasi dell’incontro con i padroni di casa più propositivi, ma Solosi non deve compiere particolari interventi fino al 4′, quando Sandri prova il diagonale dalla destra e il portiere ospite respinge in rimessa laterale. Pochi secondi dopo ecco il primo tentativo bluceleste, con Garcia Rubio che da fuori non inquadra lo specchio di porta. Al 6′ ci prova Foti da fuori e Ganci risponde di piede, dimostrandosi attento anche subito dopo su Picallo dalla sinistra dopo un triangolo con Garcia Rubio. Elledi pericoloso in contropiede con Marcio al 6′ e palla sul fondo. Al 9′ Joao perde palla e Cerbone porta avanti i suoi. All’11’ Lecco a un passo dal pareggio con Sanchez, servito davanti alla porta da Scarpetta, ma Ganci si salva.

Passa 1′ e doppio intervento decisivo di Solosi che tiene a galla i suoi. Al 13′ sesto fallo del Lecco e tiro libero per l’Elledi con Solavagione che calcia sul fondo. Joao manca la deviazione a due passi dalla porta sul diagonale da destra di Garcia Rubio, alzando poi troppo la mira in contropiede su assist di Scarpetta.

Al 17′ Hartingh pesca Foti in posizione di pivot, con il classe 2002 bravissimo a girarsi e, contrastato da due avversari, a insaccare il meritato pareggio. Passa 1′ e Sanchez in contropiede serve Hartingh a destra che sigla il vantaggio bluceleste. Ganci in uscita nega il tris a Garcia Rubio, subito dopo Sanchez non sfrutta un invito di Hartingh, facendosi perdonare a 78″ dall’intervallo, quando deposita in rete il 3-1 a porta vuota su invenzione di Garcia Rubio. L’Elledi non molla e Sandri sfrutta un errore difensivo ospite per riportare i piemontesi a -1.

La ripresa inizia con uno spunto di Hartingh messo in corner da Ganci. Splendido lancio di Hartingh per Scarpetta al 3′ e ancora Ganci nega la rete al brasiliano. Al 6′ corner di Scarpetta, Joao prova la botta da fuori e Ganci si oppone. 2′ dopo Foti, a due passi dal palo, non riesce e toccare in rete un tiro da fuori di Scarpetta che termina così sul fondo. Lo stesso Scarpetta sfiora il quinto gol bluceleste al 9′, così come Picallo su contropiede di Garcia Rubio, ma il suo tiro dalla destra è troppo largo. Al 14′ triangolo tra Scarpetta e Sanchez con traversa di quest’ultimo. A 4′ dal termine l’Elledi schiera Marcio come portiere di movimento e Solosi deve respingere una botta dalla distanza di Sandri.

I piemontesi spingono, ma il risultato non cambia più e il Lecco vola per la prima volta ai playoff di Serie A2.