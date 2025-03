CALCIO: A CREMA VINCE L’EQUILIBRIO. 0-0 TRA LECCO E PERGOLETTESE

CREMA – Punti pesanti quelli in palio a Crema, nello scontro di bassa classifica tra Pergolettese e Lecco. Valente ha promesso intensità e voglia di portare a casa tre punti che, in trasferta, mancano da tanto tempo. Per farlo si affida al tridente formato da Galeandro, Sipos e Attys. Dall’altra parte un derby personale per Giacomo Curioni, allenatore della Pergolettese, originario di Erba.

Partita bloccata nei minuti iniziali, scevra di grandi occasioni per nessuna delle due fazioni. L’unico in grado di togliere il sopore è Parker, che si presenta nell’area bluceleste con un paio di squilli intorno al quarto d’ora, senza però impensierire Furlan. Il match continua a non decollare e, alla mezz’ora di gioco, il dato dei tiri in porta resta fermo sullo zero. Al 31′ tiro-cross di Patanè che fa la barba al palo difeso da Furlan. Il Lecco è decisamente troppo passivo e l’unico punto in cui supera gli avversari è quello dei cartellini gialli: ben quattro per Ferrini, Kritta, Grassini e Galeandro, seppur con qualche dubbio per l’eccessiva rigidità nelle scelte del direttore di gioco. Al 43′ la Pergolettese trova la via del gol, con Tonoli che segna sugli sviluppi di un calcio piazzato: ma la bandierina si alza e il fuorigioco del giocatore di casa salva il Lecco. Si va al riposo sullo 0-0.

La ripresa si apre senza cambi, con il Lecco che tiene il baricentro leggermente più avanzato. Ma i risultati sono gli stessi dei primi 45 minuti: tanta noia e poche emozioni. Al 62′ arriva la prima grande chance per il Lecco: lampo di Sipos, che riceve un pallone dalle retrovie e calcia, trovando la pronta risposta di Cordaro. Al 72′ entra Di Gesù e, dopo meno di un minuto, è proprio lui a prendere l’incrocio dei pali con una bella conclusione dalla distanza. I padroni di casa rispondono con Basili, il cui tiro si spegne a lato.

Nel finale il Lecco si accende e alza il ritmo in cerca del colpaccio. L’occasione giù grande arriva in pieno recupero: Battistini inizia e chiude l’azione, ma la sua conclusione da posizione invitante è troppo strozzata e facile preda di Cordaro. Finisco così 0-0, con la Pergolettese che chiude in 10 uomini per l’espulsione di Bignami.

Lecco che torna in città ancora senza vittorie, ma con un punticino utile a muovere la classifica.

PERGOLETTESE – CALCIO LECCO 0-0

LECCO (3-4-3): Furlan; Martic, Battistini, Ferrini; Grassini (dal 33′ Di Dio), Frigerio, Marino (dal 61′ Zanellato), Kritta (dal 61′ Cavallini); Galeandro (dal 72′ Di Gesù), Sipos, Attys (dal 61′ Sene). All.: Valente.

PERGOLETTESE (4-3-3): Cordaro; Lambrughi, Tonoli, Bignami, Capoferri (dal 65′ Olivieri); Patanè (dal 65′ Scarsella), Arini, Careccia (dal 65′ Albertini); Basili, Parker, Jaouhari (dal 95′ Stante). All.: Curioni

ARBITRO: Bozzetto di Bergamo

G.G.