SALÒ (BS) – Stona solo il risultato al Lino Turina, dove il Lecco esce sconfitto per 2-1 a causa di un paio di episodi che hanno capovolto completamente la trama del match. Fino alla rete del pareggio si è vista una squadra ben schierata in campo che non subisce eccessivamente le trame dei bresciani. Merli Sala la sblocca con un bel colpo di testa, mentre nella ripresa manca quella giusta lucidità negli ultimi venti metri che non permette alla squadra di D’Agostino di farsi vedere in maniera decisa dalle parti del portiere avversario. La Feralpisalò è cinica e concretizza le uniche palle gol della ripresa, vincendo l’amichevole.

Primo tempo:

Il primo squillo è dei blucelesti che si rendono pericolosi in contropiede. Bolzoni apre per D’Anna che scatta sulla sinistra e serve al centro per Mangni, il tiro del numero 10 è ben indirizzato ma il portiere De Lucia si allunga e devia in angolo. I padroni di casa però reagiscono subito e si fanno vedere prima con D’Orazio e poi con Guidetti che colpisce in pieno la traversa. Da segnalare per la Feralpisalò anche il tiro da fuori area di Carraro e la punizione di D’Orazio che non trovano la porta difesa da Safarikas. Chi trova l’angolo perfetto è invece Merli Sala, che al 38’ svetta sopra tutti dal corner ben battuto da Galli. È il gol che decide il parziale del primo tempo che si chiude sull’1-0 per il Lecco.

Secondo tempo:

Non succede molto nella ripresa e infatti il match si decide solo negli attimi finali. La prima occasione del secondo tempo arriva al 68’ con Ceccarelli che spara fuori. All’81’ Merli Sala salva sulla linea e Bertinato poi para su De Cenco. Lo stesso De Cenco trova la rete del pareggio grazie a un bellissimo colpo di testa che si insacca sul secondo palo all’83’. I padroni di casa insistono e trovano anche il gol del 2-1 con Libera che porta in vantaggio i verdeblu due minuti più tardi. Il forcing finale del Lecco non basta per riacciuffare una partita sfuggita solo nel finale.

FERALPISALÒ – LECCO 2-1

Merli Sala (L) al 38’; De Cenco (F) all’83’; Libera (F) all’85’

FERALPISALÒ: De Lucia (Liverani dal 46’), Bacchetti, Petrucci (Ceccarelli dal 50’), Guidetti, Miracoli (De Cenco dal 60’), Legati, Vitturini, D’Orazio (Tirelli dal 75’), Carraro, Gavioli (Libera dal 60’), Rizzo (Brogni dal 75’). A disposizione: Magoni, Bergonzi, Giani, Messali, Pinardi, Valtulini, Baldassini. Allenatore: Massimo Pavanel.

LECCO: Safarikas (Bertinato dal 46’); Merli Sala, Malgrati (Marzorati dal 58’); Raggio (Capoferri dal 55’); Nesta, Galli (Haidara dall’82’), Bolzoni (Marotta dal 55’), Nannini (Purro dal 58’); D’Anna, Mangni (Del Grosso dal 72’); Mastroianni (Capogna dal 58’). A disposizione: Bonadeo, Ronci, Nuzzo. Allenatore: Gaetano D’Agostino.

Arbitro: Sig. Luca Pileggi (Bergamo)

Assistenti: Sig. Adriano Gervasoni (Bergamo) – Sig. Alex Arizzi (Bergamo)