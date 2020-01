SIENA – Due rigori in cinque minuti decidono nella ripresa la sfida dell’Artemio Franchi tra Siena e Lecco. Partita dei blucelesti condizionata dall’espulsione di Bastrini, decretata dal signor D’Ascanio di Ancona al 17′ del secondo tempo.



LA CRONACA

Al 3′ Punizione di Strambelli, Milillo sponda per Bastrini che impegna Confente. 17′ Parata di Livieri sulla conclusione di Guidone, al 20′ salva Carissoni sul tiro ravvicinato di D’Auria. Poco prima della mazzora Strambelli imposta per Carissoni che serve sull’inserimento Fall: la punta senegalese viene fermata in corner.

Gol annullato a Guidone del Siena per fuorigioco al 35′. Subito dopo Bolzoni pesca Negro che cerca il tiro-cross: la difesa senese spazza, intercetta Bobb che di destro prova un tiro a giro. Alto. Al 41′ il Lecco reclama un rigore: Carissoni scambia con Negro e viene messo giù in area ma per l’arbitro non c’è il penalty. Al 42′ cavalcata di Giudici che spara centrale, blocca Confente. Primo tempo chiuso a reti bianche.

Al 53′ Lecco vicino al vantaggio con Negro che con un tocco sotto non trova per poco la porta. 57′: Fall recupera palla da buona posizione. Strambelli prova il cross, Confente non ci arriva, si alza un campanile sul quale interviene ancora Confente con i pugni, ma male. Il pallone arriva tra i piedi di Strambelli che prova un pallonetto, fuori di poco.

Al quarto d’ora della ripresa palo del Lecco: Negro colpisce in pieno il legno interno, sulla ribattuta Carissoni non riesce a ribadire in porta.

Espulso Bastrini al 62′ per doppia ammonizione. Lecco in 10 uomini. Al 70′ rigore per il Siena, Arrigoni dal dischetto colpisce il palo interno e insacca. Quattro minuti dopo il Lecco pareggia i conti: rigore e gol. Giudici strattenuto da Buschiazzo. Strambelli realizza dal dischetto.

Succede poco fino all’87’ quando c’è una clamorosa occasione sui piedi di Maffei che da dentro l’area non trova la porta e dopo 5 minuti di recupero i blucelesti conquistano un bel punto in inferiorità numerica.

RedSpo

ROBUR SIENA-LECCO 1-1

primo tempo 0-0



SIENA (4312): Confente; Buschiazzo, Migliorelli, Lombardo, D’Ambrosio; Gerli (33′ s.t. Da Silva), Arrigoni, Vassallo (20′ s.t. Icardi); Serrotti (6′ s.t. Campagnacci); Guidone, D’Auria (33′ s.t. Ortolini).

A disposizione Ferrari, Marcocci, Guberti, Romagnoli, Oukhadda, Andreoli, Panizzi, Argento.

Allenatore Dal Canto

LECCO (3421): Livieri; Milillo, Malgrati, Bastrini; Carissoni, Bobb, Bolzoni, Giudici (39′ s.t. Lisai); Strambelli (39′ s.t. Merli Sala), Negro (20′ s.t. Procopio); Fall (33′ s.t. Maffei).

A disposizione Safarikas, Forte, Pastore.

Allenatore D’Agostino

MARCATORI: Arrigoni (SI) rigore 24′ s.t., Strambelli (LC) rigore 30′ s.t.

ARBITRO: D’Ascanio di Ancona

AMMONITI: Bolzoni, Bastrini, Livieri (LC)

ESPULSO: Bastrini (LC) 17′ st doppia ammonizione