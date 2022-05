GARLATE – Sospeso per due anni a causa della pandemia da Covid-19, si è svolto a Garlate organizzato dal Gruppo Sportivo dell’oratorio, il torneo dedicato a Aldo Coradi, presidente venuto a mancare qualche anno fa. Al torneo erano presenti per le premiazioni la moglie, i due figli e i nipoti. “Non era solo il presidente, ma colui che ha creato il Gso Garlate – ricordano i dirigenti della società – Ogni anno, Covid permettendo, lo ricordiamo con un torneo dedicato ai bambini”.

In campo gli Under 12 del Garlate, Abbadia, Pol. 2001 e Gso Ballabio. Nella fase eliminatoria a gironi il Garlate ha raccolto 9 punti, l’Abbadia 6, la Pol. 2001 e il Ballabio 1 punto.

Nella finale per il 3/4 posto la Pol.2001 ha battuto il Ballabio 2-1, mentre per il 1/2 Garlate e Abbadia hanno pareggiato 3-3 assegnando la vittoria ai rigori alla squadra di casa per 2-1.

Squadre partecipanti: