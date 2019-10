LECCO – In maglia bluceleste arriva Maikol Negro. Nato il 28 febbraio 1988 a Lecce, Negro esordisce tra i professionisti nel Celano in C2 nella stagione 2007/08. Tra le fila dei marsicani milita fino a gennaio 2010, quando passa alla formazione del Pescina Valle del Giovenco in C1. Successivamente Negro si trasferisce nella Nocerina, dove in tre stagioni tra C1 e Serie B scende in campo per 70 volte con 22 gol all’attivo.

Nel giugno 2013 arriva il passaggio al Latina, sempre nella serie cadetta prima del ritorno in C1 da gennaio 2014 con la maglia del Benevento. Salernitana e Casertana sono le tappe successive della sua carriera, che lo porta a Matera nel 2016/17 dove Maikol in 43 presenze va a segno per 21 volte, collezionando 11 assist. Dopo l’annata da incorniciare in terra campana, arriva la chiamata del Pisa e la successiva del Rende.

Negro è un esterno offensivo che può ricoprire anche il ruolo di seconda punta. Nella sua lunga carriera tra i professionisti non gli è mai mancato il vizio del gol, grazie alle sue doti balistiche e tecniche.