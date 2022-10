LECCO – Iniziata l’attività di base del settore giovanile dell’ Aurora San Francesco anche quest’anno guidata dal responsabile Davide Bonanno. In questa stagione le squadre partecipanti saranno numerose, dai Primi Calci agli Esordienti con doppie compagini per consentire a tutti i bambini e ragazzi di giocare secondo lo spirito dell’Aurora che è e resta sempre quello oratoriano.

Gli Esordienti 2011 allenati da Lorenzo Losi, Francesco Ammirata, Andrea Mapelli hanno disputato un amichevole fuori casa con Val San Martino su un campo sintetico perfetto reso veloce dalla pioggia. La squadra biancorossa si è mossa bene, con posizioni solide, ha subito giocato cercando il fraseggio rasoterra, con l’obiettivo d’innestare l’azione delle punte veloci e tecniche a cui è concessa la dovuta libertà espressiva, che a questa età è veramente bella da vedere. L’avversario si è dimostrato compatto ma non veloce e rapido sul tocco e nelle idee.

Gli Esordienti 2011 hanno giocato la prima gara di campionato ospiti dei pari età del Luciano Manara a Barzanò su un campo molto grande e impegnativo giocando contro una squadra rodata, ben organizzata e capace di far girare il pallone in maniera efficace. Il risultato finale è stato 3-0 per i padroni di casa (parziali di 4-1, 3-0 e 3-0). “C’è ancora molto da lavorare sui fondamentali e sui movimenti – ha commentato mister Losi – che per il calcio a nove sono molto importanti. Fisicamente e mentalmente ci siamo difesi bene, con grinta e determinazione, seppur superati più volte dal giro palla avversario. Un nostro bel gol in contropiede fa bene al morale e ci spinge a continuare a lavorare con entusiasmo e intensità”.

I Pulcini misti 2012 e 2013 dei mister Mauro Palermo e Salvatore Centineo hanno affrontato la formazione della Zanetti di Castello di Lecco nella prima partita di campionato. Per questo gruppo di bambini l’attesa dell’ esordio era tanta. L’Aurora San Francesco ha espresso un buon gioco organizzato, facendo vedere buoni scambi. Il risultato finale è stato di 2-1 a favore dei bambini della Zanetti, ma i biancorossi hanno dimostrato intesa e soprattutto il morale è rimasto alto anche se si è perso perché il gioco espresso è stato bello da vedere e ben grintoso.

I Primi calci 2015 allenati da Gigi Andreis e Paolo Solano sono scesi in campo per la prima volta in questa stagione sportiva a Germanedo di lecco ospiti del Torneo Francesco Mazzitelli organizzato dalla Polisportiva Rovinata. I bambini di viale Turati si sono divisi in due squadre da sette giocatori ciascuna ed entrambe le compagini si sono divertite tantissimo giocando con passione facendo passaggi, tiri dimostrando tanta grinta. Sul piano tecnico e tattico c’è ancora tanto da migliorare ma i bimbi sono sulla buona strada.

Prima partita casalinga con la Bellagina per i Pulcini puri 2013 anche se con qualche innesto dal gruppo misto per completare la rosa. Nel primo tempo la formazione allenata da Vittorio Mazzoleni, Roberto Arrigoni e Vittorio Frantuma ha pareggiato 3-3 nel primo tempo, vinto 1-0 nel secondo e perso nel terzo 1-4. Nel quarto tempo pareggio per 4-4.