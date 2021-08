LECCO – Si potranno acquistare solamente in prevendita i biglietti per Albinoleffe-Lecco, gara in programma domenica 22 agosto alle 17.30 allo stadio comunale di Gorgonzola.

I ticket gara saranno acquistabili solo ed esclusivamente nei punti vendita autorizzati o online (circuito vivaticket), a partire dalle 12 di oggi, venerdì 20 agosto.

Il prezzo dei biglietti per il settore ospiti sarà di 8 euro più i diritti di prevendita per l’intero; 50 centesimi più diritti di prevendita per il ridotto riservato agli under 12.

I tifosi ospiti potranno acquistare il ticket nel settore a loro riservato (tribuna est) sino alle 19 di sabato 21 agosto. I biglietti per il settore ospiti non saranno in vendita il giorno della gara. Possibilità di acquisto dei biglietti nelle seguenti modalità: presso Shamrock Irish Pub, via Giuseppe Parini 5, Lecco da venerdì 20 dalle 17.30 a mezzanotte e sabato 21 dalle 15 alle 19.