LECCO – Oggi alle 15 per la 12^ giornata di campionato del girone A di Serie C la Calcio Lecco ospita la Pergolettese.

Avversari che arrivano a questa sfida con la grande novità in panchina, perché al posto del dimissionario Matteo Contini siederà l’ex bluceleste Luciano De Paola. Un fattore che senza dubbio renderà ancora più incerto l’esito del match.

In conferenza stampa il mister attuale Gaetano D’Agostino presenta così il match contro i gialloblù:

“Sarà una partita difficile e tosta. Agonisticamente bella maschia. Dovremo farci trovare subito pronti, aggredirli alti e imporre il nostro gioco sin dal primo minuto. Finalmente recuperiamo qualche indisponibile come Marzorati, Cauz e forse Kaprof. Chiaramente non avranno il ritmo dei novanta minuti, ma potranno tornare utili dalla panchina. Per Iocolano c’è da aspettare ancora un pochino, probabilmente lo vedremo contro la Pro Sesto. Cambio di allenatore nella Pergolettese? Un ostacolo per noi perché avevamo preparato la partita in base ai video di mister Contini e ora andremo a intuito. De Paola carica molto la squadra e lavorerà dal punto di vista psicologico. Rispetteremo la Pergolettese perché crea e riparte bene, con dei buoni principi di gioco”.

Al mister viene chiesto poi un commento riguardo alle parole del patron Di Nunno: “Il Pres è l’unica persona che può dire tutto. Lui investe e si chiama Presidente per questo. Con il Grosseto è stata una delle partite non giocate bene, ma abbiamo vinto e dobbiamo essere consapevoli di dover migliorare e crescere. Ci sono state anche partite come contro Carrarese e Juventus dove meritavamo di vincere e invece abbiamo pareggiato. Il pensiero del Pres va sempre rispettato a prescindere e ora noi cercheremo di dare continuità ai risultati”.

Probabile formazione (3421): Bertinato; Merli Sala, Malgrati, Capoferri ì; Nesta, Moleri, Marotta, Haidara; D’Anna, Mangni; Capogna