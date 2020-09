LECCO – La Calcio Lecco ha acquisito a titolo definitivo dal Monza Filippo Lora che diventa un nuovo giocatore bluceleste. Filippo è un centrocampista che nasce il 21 novembre 1993 a Valdagno (VI) e cresce nelle giovanili del Milan fino a diventare il capitano della formazione Primavera.

Nell’estate del 2013 si trasferisce in Serie B al Cittadella, mentre nel gennaio del 2019 passa al Monza in Serie C. Nell’ultima stagione Lora viene ceduto in prestito al Ravenna dove colleziona 25 presenze, 1 gol e 1 assist.