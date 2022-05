LECCO – Finale di stagione con il prestigioso Memorial Piazza e amichevoli caratterizzano il periodo dell’attività di base dell’Aurora San Francesco calcio.

I Pulcini misti 2011 e 2012 sono stati sconfitti nel recupero dell’ultima giornata della stagione in casa dell’oratorio Zanetti di Castello di Lecco. Dopo un primo tempo molto grintoso e determinato in cui è mancato solo il gol nonostante le occasioni create, nel secondo la Zanetti ha alzato il baricentro e l’Aurora si è trovata in difficoltà subendo il gol decisivo. Nel terzo tempo nuovamente giocato alla pari con i forti avversari rimasto a reti inviolate, nel quarto tempo è arrivato il gol, purtroppo non utile ai fini del risultato finale. Parziali 0-0, 1-0, 0-0, 0-1. Finale 2-1 per i padroni di casa. “Chiudiamo il campionato con un bilancio positivo – hanno commentato gli allenatori -. Tanti punti ma soprattutto una buona crescita mentale, di gioco, comportamento e dello stare insieme in squadra che ci lascia ben sperare per le prossime stagioni di questi ragazzi. Bravi a tutti, giocatori e collaboratori per l’impegno profuso”.

Alla 20ª edizione della Coppa dell’Amicizia Memorial Aondio Massimo categoria Piccoli Amici 2014 nel rione lecchese di Germanedo i bambini dei Primi Calci dell’Aurora San Francesco hanno conquistato un secondo e un quinto posto in una giornata lunga ma ricca di soddisfazione e divertimento non solo per i piccoli atleti ma anche per i loro genitori e allenatori.

Amichevole per gli Esordienti 209 di mister Roveda a Pontelambro contro una squadra mista 2009- 2010. Nel primo tempo 0-3 a favore dell’Aurora, nel secondo tempo 1-2, nel terzo tempo 0-2, nel quarto 0-2. Risultato finale Pontelambro 0 Aurora 4. Buona partita dei ragazzi dell’Aurora San Francesco giocata su un campo in sintetico grande, buoni fraseggi tante conclusioni in porta.