LECCO – Parentesi di Monza a parte, la Calcio Lecco vuole e deve continuare il suo trend positivo in campionato. Domenica al Rigamonti-Ceppi arriva la Pergolettese, per una sfida cruciale in ottica salvezza.

Ecco le parole di mister Gaetano D’Agostino in conferenza stampa: “Con la Pergolettese è uno scontro diretto e i ragazzi si sono allenati molto bene questa settimana. La partita con il Monza è archiviata, ora dobbiamo pensare a quest’altro tipo di sfide. La Pergolettese arriva da un pareggio contro il Novara ed è abbastanza in forma. Dobbiamo cercare di stare sempre sul pezzo e pensare a noi. Faremo più punti possibili nel mese di febbraio per delineare poi quello di marzo. Domani mi aspetto una squadra che viene qui a darci molto fastidio, specialmente sui calci piazzati. Sono contento perché finalmente è rientrato anche Migliorini nel gruppo da 4/5 giorni e penso che tra un paio di settimane al massimo assimilerà tutti i carichi di lavoro. Esonero di Pavesi? Scelta della Società e lo rispetto, ma devo ringraziare Roberto perché ha fatto un lavoro egregio e con lui ho sempre avuto un ottimo rapporto”.

Ecco i disponibili per la gara casalinga di domani pomeriggio.