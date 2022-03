LECCO – Nello scorso fine settimana impegnate tutte le formazioni dell’attività di base settore dell’Aurora San Francesco con gare in casa e in trasferta. I Primi Calci 2014 hanno giocato in casa contro la formazione dei pari età del Luciano Manara disputando una bellissima partita tra due squadre di pari livello, dando vita a una gara equilibrata e bella da vedere. Sono stati disputati quattro tempi da 12 minuti con risultato finale 8-9 a favore degli ospiti.

La seconda squadra dell’Aurora San Francesco dei 2014 è stata impegnata a Brongio con i bambini pari età, disputando una bella sfida anche se l’avversario era più disposto fisicamente.

Pareggio per gli Esordienti 2009 di mister Roveda nella partita casalinga contro la forte formazione del Valmadrera. Nel primo tempo 1-0, secondo tempo 0 -0, terzo tempo 1-2, Quindi risultato finale 2-2. La gara è stata molto combutta contro una squadra di buon livello che ha dato vita a una piacevole incontro.

I Primi Calci 2013 Dunque hanno affrontato in trasferta l’ O.S.G.B. Merate: Nel primo tempo 2-1 per il Merate, secondo tempo 6-3, terzo tempo 0-1 e quarto tempo 5-6. I bambini hanno fatto vedere delle belle giocate, tenendo testa all’avversario peccando solo in fase difensiva.