LECCO – Mister Luciano De Paola è chiamato a una vera e propria impresa. Rilevata la squadra da Mauro Zironelli due giorni fa, deve imporre un cambio di rotta proprio contro Sudtirol, una tra le più quotate formazioni del girone.

Alle 17.30 il fischio d’inizio, a favore dei blucelesti sicuramente ci sarà il campo, si gioca infatti al Rigamonti-Ceppi dove il mister crotonese ha lasciato un buon ricordo. Fatta salva la parentesi di 5 giorni del settembre 2016, l’anno prima aveva preso la squadra in corsa da Sergio Zanetti portandola sino alla vittoria dei playoff.

Per quanto riguarda i blucelesti, De Paola potrebbe schierare un prudente 4-3-2-1, in attesa di prendere familiarità con i giocatori e disporli in futuro nel suo 4-3-1-2. Assente sicuramente Alessandro Di Munno col quale è stato rescisso il contratto nelle scorse ore.