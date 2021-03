PISTOIA – Missione toscana compiuta per il Lecco che si impone 1-0 sul campo della Pistoiese grazie al gol di Masini al 54′ su corner battuto da Iocolano.

La cronaca. Si deve attendere l’11’ per una mezza girata di Capogna da buona posizione, con palla alta. Un minuto dopo colpo di testa di Chinellato e Pissardo sventa in angolo. 18′, cross di Masini per Capogna che tocca al volo in tuffo, ma non inquadra la porta. Al 25′ Capoferri arriva sul fondo dalla sinistra e pesca al centro ancora Capogna che ci prova di testa. Poco dopo la mezz’ora miracolo di Pissardo sulla girata in area di Chinellato, imbeccato da Valiani.

La ripresa si apre con la punizione di Iocolano che prova a servire in area Capogna, Romagnoli anticipa tutti. Sulla ribattuta ci provano prima Cauz e poi Marotta, ma la sfera viene respinta in entrambe le occasioni. Attivissimo Capogna che al 49′ si gira in area e con il mancino non inquadra la porta

La rete bluceleste arriva al 54′: calcio d’angolo di Iocolano per Masini che anticipa tutti sul primo palo e insacca di testa. Tre minuti dopo altra parata provvidenziale di Pissardo, su Chinellato. Al 69′ cross di Valiani per la testa di Chinellato che colpisce troppo centralmente per impensierire il portiere del Lecco.

79′. Azione veloce della Pistoiese che permette a Valiani di calciare in area di rigore: palla abbondantemente out. Subito dopo bella iniziativa di Iocolano che entra in area e serve al centro ancora una volta per Capogna che con il piattone sbaglia da buona posizione. Preme la Pistoiese, all’83’ parata di Pissardo sul tiro di Cerretelli e dopo due minuti Chinellato liscia da ottima posizione. All’87’ piatto di Masini, Vivoli si allunga. L’ultima emozione è al 92′, sul tiro di Valiani, con Pissardo che blocca. Dopo 3′ di recupero, finisce 1-0 e la marcia del Lecco verso i piani altissimi della classifica riprende al meglio. Più tardi ampio servizio con altre immagini e il tabellino del match di Pistoia.

