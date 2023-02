LECCO – Che una operazione fosse in corso lo aveva rivelato nel pomeriggio il direttore sportivo Angelo Maiolo; alla chiusura del calciomercato di riparazione ecco che il Lecco può annunciare il difensore centrale che mancava a mister Foschi. Si tratta di Alessandro Bianconi, classe 1999, che arriva in prestito dall’US Ancona.

Bianconi è un robusto centrale difensivo di piede destro, nato calcisticamente nel Bologna dove milita nelle fila della squadra Primavera. Veste successivamente le maglie di AC Tuttocuoio, Como, ASDC Gozzano e US Ancona, club in cui totalizza 42 presenze e 2 gol in Serie C nel corso delle ultime due stagioni sportive.

Il giocatore ha scelto la maglia numero 44 e sarà a disposizione del mister già a partire dalla gara di oggi contro l’Albinoleffe.