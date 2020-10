LECCO – Sospeso definitivamente il calcio dilettantistico almeno fino al gennaio 2021, facciamo un sunto della situazione lecchese, andando ad analizzare le classifiche “congelate” delle diverse categorie.

Per quanto riguarda la Prima categoria, è lotta in vetta tra sei formazioni, tutte a pari-merito a quota 7 punti. Tra queste, troviamo ben quattro lecchesi: Polisportiva Oratorio 2B, Galbiate, Calolziocorte e Rovagnate; le “intruse” delle altre provincie sono la Giovanile Canzese e l’Olympic Morbegno. Partita invece male la formazione valsassinese del Cortenova, ancora a zero punti.

La situazione della Seconda categoria vede il Valmadrera solitario in testa, a punteggio pieno con 12 gol segnati in sole tre partite. Inseguono i lariani del Mandello e l’Oratorio Lomagna, a quota 7 punti. In zona play-off anche Bulciago e Civate, mentre nei bassifondi della classifica hanno conquistato un solo punto Vercurago, San Giorgio Molteno, Lambrugo Calcio, O. Zanetti e Victoria.

In Terza categoria sono solamente due le partite giocate: Calcio Ello, Oratorio Cassago e Audace Osnago guardano tutti dall’alto al basso con 6 punti, tallonati da Aurora San Francesco e Monticello Calcio, fermi a 4. Le ultime posizioni sono invece occupate da Rovinata, Sirtorese e Pagnano, ancora a bocca asciutta.

