LECCO – La Calcio Lecco riprende il suo cammino in campionato dal Moccagatta di Alessandria, dove sfiderà la Juventus U23 alle 15 di domani, domenica 1 novembre.

I blucelesti sono reduci da due sconfitte consecutive e l’impegno contro i bianconeri vuole essere occasione di riscatto. Dall’altra parte c’è la formazione allenata da mister Zauli che, con una partita in meno, ha finora collezionato un punto in meno del Lecco.

Mister Gaetano D’Agostino in conferenza stampa presenta così il match: “La formazione della Juventus è impossibile da sapere o da immaginare. Leggevo ieri che stanno rientrando tutti dopo essere guariti dal Covid e quindi non so se e come si sono allenati. Noi stiamo cercando di lavorare in maniera diversa sulla fase di possesso, sapendo che troveremo anche un campo non in perfette condizioni dopo la sollecitazione della partita di mercoledì contro il Como. È stata una settimana finalmente completa, dove abbiamo lavorato su forza, tattica e velocità. Parlando con i ragazzi dopo la partita contro il Piacenza ho visto in loro tanta voglia, ma che non deve trasformarsi in frenesia”.