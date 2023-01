LECCO – Diversi blucelesti a rischio in vista di Pro Sesto-Lecco, gara di sabato alle 14.30 valida per la 23esima giornata del campionato di Serie C.

“Siamo un po’ rabberciati – ammette mister Luciano Foschi nella conferenza pre partita – ma non mi preoccupo tanto di chi non c’è, preferisco pensare a chi c’è e chiedo a loro di mettere in pratica le cose che abbiamo preparato, è questo che ci permette di vincere le partite”.

“Ho fiducia in tutta la rosa, probabilmente debutterà qualcuno che se saprà sfruttare l’opportunità potrebbe anche guadagnarsi il posto per le prossime partite”. Pro Sesto che non va comunque sottovalutata: “Incontriamo una squadra che sta facendo un ottimo campionato, come noi, e dobbiamo aver rispetto. Sarà una partita delle sorprese” conclude il tecnico.