LECCO – “Se ne esce col gruppo, dando qualcosa in più, e col sacrificio” Così mister Gaetano D’Agostino presenta la gara di questa sera tra Lecco e Novara.

Dopo al vittoria nel derby la squadra non sta passando un bel momento e di questo parla D’Agostino caricando i suoi: “In 32 anni nel calcio ne ho viste di tutti i colori. In questo sport non ci sono mezze misure: o sei forte o sei scarso. Siamo noi a dover cambiare rotta”.

“Se con la Juventus meritavamo la vittoria, col Renate abbiamo meritato di perdere. Dobbiamo avere un atteggiamento diverso ma io credo in questo progetto e credo che faremo un grande campionato”.

Per quanto riguarda la sfida odierna – il gruppo è in attesa degli esiti dei tamponi e per questo il fischio d’inizio è slittato alle 20.30 – il Lecco deve ancora fare a meno di Iocolano, in attacco tocca dunque a Mangni e D’Anna in uno schieramento 3-4-3.

Probabile formazione (3-4-3): Bertinato; Capoferri, Marzorati, Celjak; Nesta, Marotta, Moleri, Purro; D’Anna, Capogna, Mangni. Fabio Landrini