LECCO – È un Seregno che non segna da 400 minuti ma che pure non perde al Rigamonti-Ceppi da dieci anni quello che sabato affronta il Lecco.

I blucelesti, nonostante qualche defezione, hanno in mano il loro destino, ovvero il quinto posto: “Abbiamo fatto un grandissimo campionato – spiega mister De Paola – e dobbiamo esserne all’altezza anche nelle ultime partite per non bruciare tutti gli sforzi”.

Rientra Marzorati e per Luciano De Paola significa settare la squadra col 4-4-2: quindi Battistini Celjac e Ricci a completare il reparto arretrato, Morosini e Kraja in mezzo, Masini su un esterno “per dare qualcosa in più nel circolo della palla” spiega il tecnico, mentre davanti accanto a Ganz opportunità per Nepi che in settimana si è allenato bene. Dubbi sull’altro esterno di centrocampo, con Vasic in panchina per una caviglia gonfia. Non convocati Giudici e Nesta, spazio negli ultimi 20 minuti al rientrante Tordini.