LECCO – Settimana scorsa la netta sconfitta con il Monza, oggi pomeriggio invece un delicato derby lombardo contro la Pergolettese, decisivo per la classifica e per allontanarsi dalla pericolosa zona playout. I blucelesti, dopo ventiquattro giornate di campionato, hanno 25 punti in classifica: quattro in più degli avversari odierni, reduci da un bel pareggio contro il Novara.

Il mister Gaetano D’Agostino conferma la difesa a tre e Capogna come unica punta, con Strambelli e D’Anna che agiranno alle sue spalle. Da segnalare, tra le altre cose, anche un cambio all’interno dello staff: come preparatore dei portieri non c’è più Roberto Pavesi, sostituito da Carlo Zotti.

LA PROBABILE FORMAZIONE (3-4-2-1): Livieri; Milillo, Malgrati, Procopio; Carissoni, Moleri, Bobb, Giudici; Strambelli, D’Anna; Capogna.