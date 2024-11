CALCIO. DISASTROSA TRASFERTA DELLA ROVINATA CON IL LOMAGNA

RONCO BRIANTINO – Trasferta disastrosa per la prima squadra della Rovinata nel posticipo serale sul sintetico di Ronco Briantino contro il Lomagna, terza forza del campionato. Dopo una prima fase equilibrata, con un paio di occasioni per parte, a partire dal 20’ emergono le migliori qualità dei padroni di casa che passano in vantaggio con una veloce azione manovrata. I biancorossi accusano il colpo e si trovano sotto di 3 reti. Nel finale di tempo il Lomagna approfitta di una grossa disattenzione degli ospiti e realizza la quarta rete. Nella ripresa la Rovinata cerca il riscatto, ma dopo 10’ viene punita di nuovo in contropiede. Sul 5-0 i biancorossi ristano in 10 per l’espulsione di Hassane, che nel giro di pochi minuti dal suo ingresso in campo rimedia due cartellini gialli e deve lasciare la partita.

Pur in inferiorità numerica, negli ultimi 25’ è la Rovinata a fare meglio e ad avere diverse occasioni da gol, tra cui un calcio di rigore tirato da Mazzoleni ma respinto dall’ottimo portiere avversario. “Il voto alla squadra purtroppo non supera il 4,5: il tasso tecnico palesemente superiore degli avversari non può giustificare un risultato così pesante -. Ha commentato mister Ralli – Dopo un inizio coraggioso, appena subito il primo gol la Rovinata si è sciolta come neve al sole e non è più riuscita a contenere la superiorità del Lomagna. Da salvare solo il finale della partita quando, con le squadre libere dall’assillo del risultato, è la Rovinata a giocare meglio e a meritare di realizzare almeno una rete”.