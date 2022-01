LECCO – È un Luciano De Paola che farà di necessità virtù quello che prepara la partita impossibile contro la Triestina di domani, sabato, pomeriggio.

“Lunedì ho chiamato Ganz – ha spiegato il mister – e gli ho detto che da qui alla fine toccherà a lui tirar fuori le castagne dal fuoco là davanti. Persi Iocolano e Mastroianni, infortunato Tordini, Ganz ha un curriculum che parla da solo, è l’attaccante che meglio vede la porta quindi sarà la nostra prima punta”.

Dietro di lui ruoteranno Petrovic, Buso, Reda o Italeng. E se proprio quest’ultimo, fresco rinforzo, non è ancora pronto per debuttare, tra i titolari sono confermatissimi Masini e Kraja, e De Paola rassicura che Lora non si muoverà da Lecco.

Riguardo agli avversari, la Triestina schiera una squadra di palleggiatori: “Se pressati possono andare in difficoltà dunque imposteremo la partita sul ritmo” rivela De Paola che è certo di potersi giocare la salvezza fino alla fine.