LECCO – Serie C, quarta giornata: c’è Lecco-Pro Sesto al ‘Rigamonti-Ceppi’ in questo ventoso pomeriggio di metà settembre. Tra gli avversari un nome “mitico” per i colori lecchesi, quello dell’amatissimo puntero per tante stagioni bluceleste Riccardo Capogna.

Le raffiche sembrano spazzare via anche le capacità dei bomber delle rispettive formazioni, almeno fino al 27′ della ripresa, quando Suagher inzucca di testa – gelando lo stadio con la rete dello 0-1 per gli ospiti.

Il Lecco onestamente ci prova, con impegno ma senza incidere. A suo favore solo i corner: 13-2 per i blucelesti – dato che purtroppo non modifica gli esiti in termini di marcature.

E così, proprio al 90′ è Bianco a raddoppiare per i sestesi, complice un pastrocchio difensivo, gettando il team di mister Tacchinardi in una crisi nerissima.

Conoscendo le attitudini del patron Di Nunno, l’ex calciatore juventino dovrà iniziare a temere per la saldezza della sua panchina, dopo appena quattro turni di campionato…

RedSpo

.

LECCO-PRO SESTO 0-2

Primo tempo 0-0

MARCATORE Suagher (PRO) 27′ st, Bianco (PRO) 45′ st

LECCO (352) Stucchi; Celjak, Battistini, Enrici; Lepore (9′ s.t. Pecorini), Lakti (20′ s.t. Zuccon), Maldonado (42′ s.t. Longo), Zambataro (20′ s.t. Scapuzzi), Giudici; Eusepi, Buso (9′ s.t. Mangni).

In panchina Burigana, Maldini, Sangalli, Pecorini, Stanga, Berra, Eusepi, Galli.

All. Tacchinardi

PRO SESTO (343) Del Frate; Toninelli, Suagher, Marzupio (23′ s.t. Moretti); Gattoni, Marchesi (1′ s.t. Bruschi), Corradi, Vaglica (35′ s.t. Maurizi), D’Amico (18′ s.t. Bianco), Capogna (35′ s.t. Gerbi), Capelli.

In panchina Botti, Della Giovanna, Sala, Wieser, Moreo, Radaelli, Giubilato).

All. Andreoletti

AMMONITI Gattoni (PRO), Maldonado e Giudici (LC), Corradi (PRO)

ARBITRO sig. Rinaldi della sez. AIA di Bassano del Grappa

SPETTATORI 1021 totali (di cui 400 abbonati)