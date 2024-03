CALCIO: DUE VITTORIE PER GLI ESORDIENTI DELLA LECCO ALTA

CIVATE – Ottima prestazione per gli Esordienti a 9 misti 2011 e 2012 della Lecco Alta nella terza di campionato di ritorno contro l’Aurora San Francesco. La squadra di mister Gattinoni, dopo il pareggio del primo tempo, vince nettamente il secondo parziale per 3-0. Il terzo e il quarto tempo sono molto combattuti e si concludono con i parziali di 2-1) e 3-2 a favore dei padroni di casa. Dopo una ripresa di campionato sottotono, la compagine verdeblu della Lecco Alta ritrova fiducia nel proprio gioco, confermando le buone prestazioni del girone di andata.

Partita bella ed equilibrata della Lecco Alta Esordienti a 9 puri 2012 che ospitava San Giorgio Molteno Brongio B. Il primo tempo è stato vinto per 2-1 dai padroni di casa grazie a un gol realizzato a 5 minuti dalla fine del tempo. Nel secondo tempo invece si sono fatti preferire gli ospiti, che hanno meritatamente vinto per 1-0. Il terzo è stato molto combattuto ed equilibrato, con occasioni per entrambe le squadre ma terminato 0-0. Il quarto e decisivo tempo è stato vinto per 3-2 dal Lecco Alta, che nell’ultimo minuto, ha dovuto resistere alla pressione degli avversari che avevano appena accorciato le distanze.