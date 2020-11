LECCO – Terza vittoria consecutiva per la Calcio Lecco, che al Rigamonti-Ceppi ha la meglio sulla Pergolettese grazie alle reti di Merli Sala, Capoga e Giudici.

Primo tempo non entusiasmante. I blucelesti sbloccano il risultato al 5′ con Merli Sala bravo a sfruttare la respinta del portiere ospite su un tiro di Giudici. Passano dieci minuti e Bakajoko firma il pareggio.

Al rientro Capogna di testa ci mette 8′ per riportare in vantaggio i padroni di casa ma in 120 secondi vengono nuovamente raggiunti dai cremaschi grazie a Bortoluz, anche lui di testa. Il gol del 3-2 finale arriva al 18′ su un abile tiro di punizione di Giudici che colpisce la traversa interna ed entra in rete.

Più tardi ampio servizio dallo stadio cittadino.

LECCO-PERGOLETTESE 3-2

Merli Sala (L) al 6’; Bakayoko (P) al 15’; Capogna (L) al 53’; Bortoluz (P) al 55’; Giudici (L) al 63’

LECCO (3-4-3) Pissardo; Merli Sala, Malgrati, Capoferri; Nesta (dal 26′ s.t. Cauz), Marotta, Bolzoni, Giudici; Mangni (dal 16′ s.t. Mastroianni), Capogna (dal 26′ s.t. Moleri), D’Anna (dal 45′ s.t. Haidara s.v.) (Bertinato, Lora, Marzorati, Del Grosso, Porru, Nannini, Raggio, Kaprof). All. D’Agostino.

PERGOLETTESE (4-3-3) Ghidotti; Candela, Lucenti, Bakayoko, Villa; Varas (dal 41′ s.t. Palermo), Panatti, Figoli (dal 12′ s.t. Andreoli); Bariti (dal 26′ s.t. Faini), Bortoluz (dal 26′ s.t. Longo), Morello (Soncin, Piccardo, Ferrara, Lamberti). All. De Paola.