LECCO – La Calcio Lecco 1912 comunica di aver trovato l’accordo per la risoluzione consensuale del contratto con l’allenatore Mauro Zironelli.

“Tutto il club ringrazia il mister per il lavoro svolto in questi mesi e gli augura buona fortuna nel proseguimento della sua carriera” si legge in una nota.

La decisione era attesa da giorni, nelle ultime settimane il presidente Di Nunno infatti non aveva nascosto il malcontento nei confronti dello staff e della squadra.

Dopo il pareggio (2-2) del 31 ottobre contro la Virtus Verona, ai blucelesti il mese di novembre ha portato solo sconfitte: 1-0 contro la Juventus U23, 2-3 in casa contro l’Albinoleffe e 3-0 a Trento. Domenica il Lecco affronterà al Rigamonti-Ceppi il Sudtirol ma in panchina non ci sarà Zironelli.