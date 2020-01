LECCO – Prima partita ufficiale del 2020 al Rigamonti-Ceppi per la Calcio Lecco, che questa domenica ospita il Novara.

La squadra di D’Agostino durante la settimana ha cambiato qualche elemento della propria rosa con la partenza di Chinellato e gli arrivi di Milillo, Bolzoni, Forte e Livieri. Proprio di mercato si parla inizialmente durante la conferenza stampa pre-partita: “Bolzoni? Porta esperienza a centrocampo perché è un grande professionista con una bellissima carriera. Lo abbiamo scelto perché è un giocatore serio che può alzare il livello nello spogliatoio, anche nella leadership. Cercavamo uno con caratteristiche simili a Moleri e avevo fretta, per via della sua squalifica, di trovare un giocatore che potesse sostituirlo nell’immediato. Francesco è funzionale e affidabile per il mio modo di giocare. È un cursore che sa giocare a calcio e dettare i tempi perché ha la lettura del gioco e in questa categoria può essere determinante. Moleri? È normale che sia arrabbiato, ma sa benissimo che deve frenare la sua foga personale, per evitare troppo nervosismo. Deve saper gestire i momenti e lo stava facendo bene perché è rimasto a molto in diffida senza prendere un cartellino. È un errore di un ragazzo giovane, ma sicuramente avrà capito la lezione per tornare a disposizione più maturo”.

I giornalisti si soffermano poi sull’ultimo acquisto in casa bluceleste, il portiere Alessandro Livieri: “Un nuovo portiere? È necessario mettere un po’ di concorrenza nei diversi reparti, perché è fondamentale. Penso che il livello si sia alzato ed è bello avere questa difficoltà nelle scelte. Io ho fiducia nel gruppo e chi viene a Lecco deve arrivare per darci una mano e affrettare il processo di ambientamento”.

Infine l’attenzione si sposta sul match imminente contro il Novara: “Ci sono due partite ravvicinate con squadre molto blasonate ma noi giochiamo la nostra partita davanti al pubblico del Rigamonti-Ceppi. Il Novara dal centrocampo in poi è micidiale, non dovremo sbagliare nulla ed evitare la frenesia. Pensiamo a noi stessi e non perdere la nostra identità per cercare di ottenere i tre punti. Carissoni? Non molla mai, ce la farà perché è un guerriero”.

Ecco i convocati di mister D’Agostino: